Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

L’edificio in condominio può diventare un’officina elettrica, se il tetto condominiale, i terrazzi, i balconi sono sempre ben illuminati dalla luce solare. L’aumento del rendimento dei pannelli fotovoltaici permette di produrre molta energia. Organizzare il gruppo di autoconsumo o la Cacer, di cui anche il condominio può far parte è però difficile. Un primo approccio operativo, nell’articolo della settimana sull’autoconsumo autoconsumo collettivo.

In altro articolo i dubbi sollevati dal decreto Mase. Occorrerà attendere le linee guida del Gse per capire se l’opportunità dello scambio virtuale, con la semplice associazione dei codici POD dei produttori e dei consumatori, potrà realizzarsi davvero. La grid telematica cosi creata, unisce la produzione elettrica dell’edificio, delle parti individuali, le attività produttive e gli edifici vicini. La condizione per ottenere gli incentivi è l’equilibrio tra l’energia prodotta e consumata, che si realizzi nel tempo di un’ora.

Gas e luce: contro l’impatto della migrazione forzata al mercato libero, c’è la notizia che il costo di commercializzazione e vendita si può ridurre, se l’acquisto si realizza collettivamente tramite i primi gruppi di acquisto. E c’é l’articolo sulla riapertura dello sportello per il bonus colonnine.

Per i bonus edilizi, è operativa la legge sblocca crediti del Lazio. È stata pubblicata la guida aggiornata del fisco per la cessione del credito. Nuove istruzioni negli articoli su cessione del credito e sconto: la data spartiacque per fruirne e c’è tempo fino al 2026 per il cumulo con i contributi regionali.

Per il superbonus, la coda dei lavori 2023 porta il contatore a 107 miliardi. E crescerà ancora perché per gli Iacp non opera il divieto di cessione dei crediti. Truffe e raggiri, la Cassazione stabilisce che è necessario uno scrutinio puntuale per sequestrare i crediti. Nuove indicazioni: vanno intestate ai singoli condòmini le fatture sulle parti private e non si ha diritto a benefici se si amplia un alloggio e quando il superbonus resta per interventi non terminati. Bonus barriere: c’è ora l’obbligo di asseverazione.

Da leggere ne «il punto» di pratica e diritto condominiale di Antonio Scarpa il commento alle ordinanze della Cassazione che rendono lecito il pagamento diretto del creditore, senza l’interposizione dell’amministratore del condominio.

Casi e questioni risolti nella settimana, non è responsabile l’amministratore del condominio per l’omessa raccolta differenziata. È vessatoria la clausola che disponga una durata eccessiva del contratto per la manutenzione degli ascensori. La ripartizione della responsabilità per danno da infiltrazione nel caso strano del lastrico comune tra due caseggiati. Tabelle millesimali, se e come chi trae vantaggio dall’errore rimborsa gli altri condòmini. Risponde il condominio del danno provocato al locale a pianterreno invaso di acqua dalle fondamenta. Per capire chi paga, vanno verificate le cause di occlusione di un tubo. Nei confronti dei terzi l’amministratore non risponde mai personalmente. Condannato il condominio per il danno prodotto al condomino dall’ascensore rumoroso. Quando e come possono essere derogati i criteri di riparto delle spese.

Processuale condominiale: è la data del deposito della mediazione che sospende il termine, non quella del verbale negativo. È garantita la stabilità del processo per l’opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale. Nella mediazione, anche il verbale conciliativo negativo va presentato all’assemblea. Solo l’amministratore può chiedere l’ingiunzione contro i condòmini morosi. C’è la videosorveglianza al centro dell’evento con il Garante organizzato l’8 marzo. Affitti brevi: la ritenuta è d’acconto ed è libera l’opzione per la cedolare.

Mercato immobiliare: meno sviluppo e diminuzione degli acquisti frenano il nuovo. Ma c’è la proposta del Notariato per la silver economy da baby boom diventati tutti insieme ormai anziani, gli strumenti contrattuali per valorizzare il cohousing nelle case grandi da rendere adatti alla quarta età.

