Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Riscaldamento senza risparmi quest’anno. La fine della stagione del riscaldamento rileva che il prezzo è diminuito, le imposte sono aumentate e cosi i consumi. È mancata l’attenzione dell’anno scorso e questo si farà sentire, a rubinetti chiusi, già nei rendiconti di maggio.

Saranno assemblee confuse anche dopo la direttiva delle case green. Non è chiaro quale sia la scelta giusta, per chi voglia efficientare l’impianto di riscaldamento. Il timore è anche di pagare ancora molto il cambio impianto, per i prezzi gasati dalla fine della casa dei bonus, per macchine subito obsolete. E anche gli interventi di manutenzione rischiano il blocco, per l’obbligo del fondo progressivo ma comunque precostituito.

Senza fine invece i chiarimenti sul superbonus: la Sovrintendenza non può fare contestazioni sugli abusi. Partono i controlli Ue, in quattro regioni, Lombardia, Toscana, Puglia e Umbria. Non è stimabile l’impatto del superbonus sul sommerso. Va indicato nel quadro AC lo sconto in fattura del geometra. Da inviare entro il 27 marzo le asseverazioni per l’Enea. Si presenta anche con la Cilas, la richiesta di sanatoria. Fotografia sul mercato delle cessioni ne l’articolo «cessioni ultimo giro: 68 miliardi di spazio nei bilanci aziendali». E annotazioni utili su chi paga le penali per il ritardo dei lavori in subappalto.

La voce delle associazioni sulle case green: le criticità denunciate da Confedilizia, circa l’invito ai governi di applicare una sorta di equo canone. Quelle di sistema individuate puntualmente da Appc. Sempre sistemico, quella di Anaci, su come per la sicurezza dell’edificio si può giustificare il sacrificio dell’interesse del singolo condòmino. Diritto del mediatore alla provvigione, sul rendiconto condominiale e le spese personali, distanze legali per la costruzione di una piscina, mancato godimento dell’appartamento per la presenza di infiltrazioni e l’invalidità delle delibere di supercondominio: questi gli argomenti ne «il punto» di diritto e pratica condominiale a cura di Antonio Scarpa.

Una vera borsa degli attrezzi, piena di strumenti per vivere in condominio, quella offerta dagli articoli della settimana. Come il condomino per impugnare una delibera deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua perdita di efficacia. Come l’amministratore possa agire giudizialmente per la richiesta dell’indennizzo assicurativo senza il mandato dell’assemblea. Se sono in contestazione le tabelle si può approvare un bilancio «provvisorio». È illegittima la sopraelevazione che altera l’aspetto architettonico del fabbricato. Come si dividono le spese nel condominio parziale. Così si calcolano le maggioranze nell’ assemblea del supercondominio, inclusa quella dei soli rappresentanti. Piccole riparazioni in casa: risponde il committente, se chi li esegue non è idoneo.

Quando la cattiva scelta della ditta da parte dell’amministratore committente si trasforma in ingerenza nei lavori. Il singolo condomino non può opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio. Il mancato espletamento della mediazione obbligatoria è eccepibile solo in primo grado. Quale sia l’importanza del regolamento di condominio. Furti, scritte sui muri, minacce: una indagine Anammi rileva il lato oscuro del condominio. L’amministratore che chiede di essere pagato di più deve provare gli incarichi aggiuntivi. Privacy e passaggio di consegne tra amministratori: l’amministratore subentrato invia una nuova informativa. L’intelligenza artificiale nel condominio, quante opportunità e quali rischi. Il condominio non paga il canone di depurazione se non ne fruisce. Mediazione, sforare il termine di avvio non causa l’improcedibilità.

Immobiliare: il Consiglio Ue approva in via definitiva il regolamento relativo alla locazione a breve termine. Indagine Confabitare / Nomisma sugli affitti: mercato bloccato con l’11% di abitazioni inutilizzate. Nomisma, tre anni di stasi per il mercato della casa ma i prezzi tengono ancora

Buone notizie: sono ben tre le tipologie di contributi economici per l’autoconsumo collettivo in condominio. Le modifiche ai sottotetti possono essere agevolate: non c’è nuova costruzione. Milano vara le linee guida per il settore urbanistico. Nel secondo volume del libro verde Anaci i consigli per vivere in un condominio smart.

