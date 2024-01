Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Trovare un accordo tra condominio e impresa per finire il superbonus. È il grande problema nelle case ancora ingabbiate dai ponteggi. Per tirarsi fuori, l’impresa sosterrà l’impossibilità sopravvenuta ad adempiere per il blocco delle cessioni dei crediti fiscali. I proprietari, a cui era stato promesso “tutto gratis”, devono pagare di tasca propria, somme spesso insostenibili. Discutere in giudizio, su contratti che superano il milione di euro, non conviene a nessuno. Le spese legali sono così elevate e i tempi così lunghi da consigliare sempre l’accordo.

Lo strumento è la banca del tempo per pagare in comode rate. Secondo la Cassazione, perché la delibera non sia nulla, serve la costituzione obbligatoria del fondo spese. Rendere facile il finanziamento, senza oneri per lo Stato, realizza la decrescita non infelice del mercato dell’edilizia, anche per le manutenzioni ordinarie, altrimenti destinato, dopo i fasti della casa dei bonus, ad un crollo rovinoso.

Non bonus fiscali ma un finanziamento a 50 anni, garantito da ipoteca sull’immobile e dallo Stato, senza interessi, la proposta di alcune associazioni di categoria, per permettere di eseguire i lavori, anche quelli richiesta dall’Europa, in modo che siano ben eseguiti e a prezzi controllati.

Che la situazione sia davvero complicata lo attestano gli articoli della settimana. «Nei condomìni 10 miliardi di lavori da finire» si precisa e in altro pezzo, come alla fine del 2023, le detrazioni siano a quota 100 miliardi. I tecnici guardano a Pnrr e rigenerazione, per sostenere le proprie attività nel nuovo anno. L’analisi di Wikicasa su efficienza energetica e mercato immobiliare individua come gli interventi di manutenzione e riqualificazione aumentino il valore e la possibilità di vendita delle case.

Il crepuscolo dei bonus continua con l’ultima comunicazione dei dati del bonus acqua potabile per le spese 2023 che salta nel 2024. In altro pezzo, i problemi tecnici dei provvedimenti di fine anno, con cinque punti da chiarire per le case agevolate dal superbonus, penalizzate se con sconto in fattura o cessione del credito in caso di vendita. Necessaria la puntuale dimostrazione del diritto a fruire tanto del superbonus quanto del bonus mobili. Secondo associazione di inquilini, non c’è nessun provvedimento reale ed incisivo a sostegno delle famiglie nella legge di bilancio. Le prime notizie sulla conversione in legge del decreto «salva spese», tempi serrati e porta chiusa a nuovi oneri. E il taglio sulle barriere architettoniche, dicono le associazioni, non garantisce i disabili e le persone anziane.

Nella maggior parte dei condomìni senza bonus, resta invece massima l’attenzione sulla scelta dell’operatore di energia per le case individuali. Sono 4.5 milioni di famiglie che usciranno a luglio dal mercato tutela, passando al servizio a tutele graduali. Martellante il marketing telefonico a cui nessuno riesce a sottrarsi e che non serve a nulla. Anche se prezzo è mitigato da Arera, ottenere il contratto diretto verso gli utenti è il primo passo per poterli successivamente acquisire a mercato completamente libero. Solo il contatto diretto con l’ente conosciuto come affidabile può risultare credibile. Per questo si infiammano le aste tra gli operatori. Le prime anticipazioni dicono che Enel e Hera si aggiudicano 1,4 milioni di clienti nella tutela graduale.

Nei casi di vita in condominio della settimana: il condominio che risolve in anticipo il contratto di manutenzione dell’ascensore non paga i canoni sino a scadenza. Per visionare i documenti condominiali che sono di proprietà di ciascun condomino si può andare dal giudice. Come evitare che l’amministratore di condominio, non riconfermato, debba proseguire in prorogatio imperii sino alla sostituzione. Cosa fare perché abbia valore la richiesta di ricevere le comunicazioni via pec. Anche per la mansarda, non muta la suddivisione delle spese. Sufficiente per aprire l’istruttoria del Garante, la ripresa, anche potenziale delle aree comuni da parte del privato. Per gli sbalzi di tensione e rovina dell’impianto ascensore, la giurisdizione è del giudice ordinario. Il condomino controparte in causa resta escluso dall’assemblea. Come funziona il consiglio di condominio, garante della efficienza e trasparenza.

Sulle procedure: per la mediazione senza errori, la riforma cancella il termine di avvio di 15 giorni. Solo l’atto che ha carattere ordinario rientra nella competenza autonoma dell’amministratore. Anche se è cessata la materia del contendere, il giudizio può proseguire per regolare le spese di lite.

Ne il punto di Antonio Scarpa, si parla di responsabilità del condominio per la custodia dei beni comuni, dell’apertura di un varco nel muro perimetrale dell’edificio condominiale, di supercondominio e dell’obbligo di costruire una strada comune, degli obblighi del venditore circa l’attestazione sullo stato dei pagamenti delle spese condominiali.

Da leggere il nuovo instant book sulla mediazione condominiale dopo la riforma Cartabia. Riforma condominio: c’è la prima proposta di legge della legislatura con il salva crediti dei condòmini verso i morosi: li paga tutti chi compra anche all’asta.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .