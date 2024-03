Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

È finalmente finito il mercato dei cantieri dormienti di fine 2022. Ad averlo creato la decisione del Governo che aveva permesso di mantenere i benefici della cessione del credito, se si fosse presentata la Cilas entro il 25 novembre 2022, data che poi era stata successivamente prorogata. L’aspettativa di poter comunque cedere la detrazione al 70 per cento, l’aveva resa di fatto negoziabile. C’era così, chi impresa o general contractor, si offriva di far pagare solo la metà della spesa a fronte del 70% ceduto, se la quota residua era comunque troppo elevata, perché riferita a lavori di un milione e mezzo di euro, per un edificio di trenta appartamenti, nel caso di interventi eco, e di due milioni e mezzo, nel caso di sisma. Per invogliare i proprietari ad aderire c’era poi chi offriva di restituire a titolo di penale contrattuale parte della quota residua lasciando comunque, a carico dello Stato, le somme allineate ai prezziari, mentre i prezzi reali si stavano riducendo di molto.

Di qui l’onda dello tsunami dei cantieri dormienti, la cui altezza resterà del tutto ignota sino a quando non diventerà operativo il censimento delle opere effettivamente iniziate. Per l’impatto sui conti pubblici, è quindi un’attesa da brivido quella dei prossimi mesi, anche per la validità dei documenti di programmazione economica e finanziaria di prossime scadenza. I 400 milioni di euro per le zone terremotate rappresentano la dotazione per la manutenzione di non più di 200 edifici. Per questi si è scoperto il sistema del bonus a prenotazione, quello che, come alcuni hanno osservato, se adottato dall’inizio, avrebbe permesso di controllare l’evoluzione del mercato e l’impatto sui conti pubblici e di completare in tranquillità i cantieri iniziati.

La maggior parte degli edifici non ha partecipato alla casa dei bonus e ora, nei prossimi anni, si troverà comunque a dover affrontare interventi di manutenzione necessaria, anche in previsione dell’efficientamento energetico, che trova la sua sostenibilità economica nei risparmi dei consumi realizzati e non nelle sovvenzioni dello Stato.

Il 2024 sarà l’ultimo anno dei bonus, quelli che il proprietario controllava perché doveva tirare fuori i quattrini di tasca propria. È indispensabile che vi siano ulteriori incentivi, soprattutto per azzerare l’impatto degli elevati interessi, che permettano a tutte le famiglie di migliorare la propria casa in modo sopportabile, con aiuti alle famiglie povere, in modo programmato, affinché anche le imprese possano pianificare le risorse necessarie a corrispondere alla domanda, con una riduzione importate dei prezzi.

La lettura degli articoli di questa settimana è assolutamente indispensabile per capire la situazione e gli sviluppi futuri: superbonus, accordo trovato: 400 milioni alla ricostruzione. Superbonus e sconti alle imprese, stop finale alle cessioni dei crediti. Superbonus, maxisanzione per la comunicazione antifrode. Superbonus, ultima chiamata per 40 miliardi di cessioni

Sugli aspetti tecnici e operativi: L’accessorietà dei lavori ne consente la detrazione. Bonus casa in condominio, i 32 codici e gli invii multipli complicano la comunicazione del 4 aprile.

La parola delle associazioni: forte preoccupazione per le recenti modifiche normative sui bonus edilizi. Ancora stravolgimenti in relazione agli interventi di manutenzione dei fabbricati. Appello dopo l’ultima stretta sul 110%: si organizzi un regime transitorio. Stop definitivo a cessione e sconto in fattura: la solitudine dei numeri primi.

La vita normale in condominio continua però, scandita dal tempo ciclico, dal ripetersi, anno dopo anno, dei medesimi problemi, con risposte sempre nuove.

Per le bollette l’Arera studia lo “scontrino” per capire meglio le spese di luce e gas. La mancata consegna dell’attestazione dei pagamenti non incide sull’esigibilità del credito condominiale. I consigli per caricare l’auto elettrica in condominio se non si è proprietari di un box. Per il bonus colonnine elettriche: riaperto lo sportello per l’invio delle domande da parte di imprese e professionisti. Va promossa contro l’amministratore mandatario l’azione per il risarcimento del danno da lavori sulle parti comuni. Niente tende o verande che superino il perimetro dei balconi. Va fatta all’amministratore, la notifica dell’atto al condominio privo di portineria.

La Cassazione ribadisce: inutili, anzi dannosi i ricorsi troppo lunghi. Per i mercoledì della privacy: trasparenza e accountability, tra privacy e intelligenza artificiale. Convocazioni e verbali: decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza, la comunicazione si intende ricevuta dal destinatario. Amministratore: la guida su come gestire correttamente le anticipazioni, sempre, se possibile, da evitare. Fotovoltaico: Il condomino può occupare l’intera falda del tetto per installarvi l’impianto. Per chi si spaccia come condòmino senza esserlo: non opera il condominio il principio di apparenza.

Per i 40 anni de L’Esperto Risponde: la spesa per la sostituzione della caldaia dipende dalla comproprietà, non dall’utilizzo. Può essere autorizzato l’adempimento coatto di lavori su una scarpata che minaccia un condominio. Usufruttuari/nudi proprietari, così la divisione delle spese condominiali e l’amministratore può esigere gli oneri da entrambi. Riscaldamento, su orari e temperature interviene il sindaco. Limite alle deleghe applicabili anche nel supercondominio

Ne «il punto» di Antonio Scarpa c’è in rassegna: l’installazione dell’ascensore per i disabili e solidarietà come base della convivenza condominiale, sul divieto di sala scommesse nell’edificio condominiale, circa la mediazione e la domanda riconvenzionale, di locazione e cessione d’azienda, la cessione di quota dell’immobile da dividere, le immissioni da frana e rispetto della vita privata e familiare, del decreto ingiuntivo contro il condominio e dell’opposizione del singolo condomino.

In edicola e on line, indispensabile la lettura dello speciale dei 40 anni dell’Esperto Risponde.

Buona notizia: si può fare la polizza furto per tutti i proprietari insieme alla multirischi globale fabbricati. E c’è il caso strano del concorso del personale docente: tutte sbagliate le risposte relative al quesito sul condominio

