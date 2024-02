Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

L’inflazione, quella reale, batte forte anche in condominio. Secondo il report pubblicato dei rincari su beni e servizi, mutui variabili -13%, ortofrutta +14% e bollette +38%. Per questo le associazioni dei consumatori prima e ora anche l’associazione degli amministratori con maggiori iscritti, chiedono ad Arera tariffe differenziate a salvaguardia dei vulnerabili. Chi abita in una casa in condominio resta ingiustamente escluso dal diritto di poter fruire dei minori costi per il mercato tutelato.

Il 2024 resta l’ultimo anno dei bonus come li conosciamo. Per chi avvia i lavori, i tempi stretti sono un’incognita. Per gli ingabbiati del superbonus, sono 56 mila gli edifici in attesa del decreto salva-spese. In articolo della settimana la rassegna delle proposte per il dopo la fine della “casa dei bonus”.

Negli adempimenti tecnici di inizio anno, al via la comunicazione dati per il 2024 per ecobonus e bonus ristrutturazioni. Il superbonus non c’è più: le indicazioni su come ripartire le spese per la progettazione del superbonus non realizzato. Brutta notizia la conferma che la Banca non può ottenere il dissequestro delle somme anticipate per il superbonus se provento di reato. Affitti brevi e piattaforme digitali, slitta al 15 febbraio l’invio dati Dac7.

Per mitigare i contrasti più accesi le indicazioni sui rumori e come la tollerabilità sia da valutare anche se rispettano i limiti generali. L’esperto risponde: la spesa delle nuove tabelle la paga chi ha effettuato le variazioni e come sia l’origine del danno che determina la suddivisione delle spese che ne seguono. Sulla mediazione: corretto il no del mediatore alla richiesta di rinvio tardiva e non documentata. Sull’amministratore: può essere revocato per l’inerzia nel recupero dei crediti condominiali; è legittimo il decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore due giorni prima della revoca dall’incarico; come l’amministratore sia obbligato a comunicare ai creditori l’elenco dei morosi; può esercitare l’azione di accertamento dell’accettazione di eredità.

Acqua e il principio di chi usa paga: maggiori costi idrici a chi è proprietario di un terrazzo con piante. Come e perché i negozi devono pagare le spese condominiali. Nell’appalto, il riconoscimento dei vizi dell’opera ne rende superflua la denuncia. Come funziona il bonus sicurezza per l’installazione degli impianti di videosorveglianza. Privacy: i diritti e i doveri di riservatezza nel rapporto verso il conduttore.

Ne “il punto” di diritto e pratica condominiale a cura di Antonio Scarpa articoli su superbonus e assemblea, competenza per materia e per valore sulle controversie condominiali, obbligo di formazione annuale dell’amministratore, comproprietà e mediazione obbligatoria.

E c’è la protesta dei piccoli proprietari per i centri storici destinati, dopo la gentrificazione, a diventare luna park: si massimizza il reddito ma, per chi vi abita, li si svuota delle relazioni sociali di prossimità che rendono bella la città.

