Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Gas: bolletta a +12% per i consumi di ottobre comunica Arera: risparmiare resta la parola d’ordine

Più 12%, comunica Arera, l’aumento della bolletta del gas sul mercato tutelato a ottobre rispetto a settembre. In condominio, anche le piccole manutenzioni ordinarie, dall’ascensore, alla colonna di scarico, all’antenna Tv, alla coloritura dell’atrio, sono detraibili. Su tutte, dal primo gennaio, si applicherà l’effetto dell’aumento della ritenuta di acconto dall’8% all’11%.

Anche i materiali per le manutenzioni più normali continuano a subire aumenti e i preventivi hanno validità che ormai che non supera il mese. Sempre più in alto, per i maggiori prezzi in edilizia, anche il costo di ricostruzione degli edifici. Cresce così il premio delle assicurazioni multi rischi per le case in condominio. E da luglio il prezzo gas della componente energia al PSV cresce del 10% ogni mese.

Cresce anche la quota involontaria della spesa del riscaldamento a causa del mancato rinnovo dei provvedimenti che limitavano orario, temperatura e periodo di accensione. La proroga prima annunciata e poi rinviata del mercato tutelato gas, con il passaggio da gennaio al servizio a tutele graduali, rende opportuno valutare da subito le alternative possibili sul mercato libero. Ridurre i consumi di acqua e riscaldamento sono le uniche possibilità di risparmio individuale in condominio. Tutti gli altri costi dipendono dalle scelte collegiali dell’assemblea.

Se i dati Istat e Ocse ci dicono che una famiglia su dieci è nella soglia della povertà, le scelte della maggioranza assembleare possono non tenere conto delle situazioni marginali. Di qui maggiori morosità sempre più difficili da gestire. In questo quadro le vicende della casa dei bonus riguardano un numero molto contenuto di famiglie e di imprese anche se rimangano, per chi ha i ponteggi montati, drammatiche. Richieste sempre più pressanti dalle associazioni, tutte riferite nell’articolo: «Superbonus, serve la proroga per finire i lavori già iniziati».

È invece limitato l’effetto della tassazione al 26% della plus valenza alle case in superbonus, estesa da cinque a dieci anni, percepito dalla maggioranza, di chi il 110 non l’ha fatto, come una misura riparatrice necessaria anche se inattesa. Il quadro dei provvedimenti sulla casa della legge di bilancio, tutti nell’articolo: «meno bonus, più tasse e controlli: sulla casa una stretta in otto mosse». E c’è la buona notizia di come il superbonus 90% schiva l’indeducibilità.

Utile il chiarimento: porte e tramezzi, la lieve modifica non richiede variazioni catastali. E ci sono solo due mesi per fruire ancora del bonus case green. Maggiore consapevolezza del territorio in cui si vive, grazie agli articoli «La rigenerazione urbana vince e punta sull’aspetto sociale» e «Ascensori, Italia leader globale ma è allarme sostenibilità».

Su tabelle millesimali di gestione, animali in condominio e fornitura d’acqua e servizio di depurazione, il punto di diritto e pratica condominiale, curato da Antonio Scarpa.

Domande e risposte: su chi decide il servo scala nel condominio multi scale. Su come ci vuole una nuova nomina se l’amministratore società non cambia ma si trasforma da Sas a Srl. Ed è illecito civile installare la telecamera a 360 gradi. Si può o non si può, per il decoro architettonico, cambiare il pavimento del balcone. Nulla o annullabile la delibera una tantum che si discosta dalla legge per il riparto delle spese.

Indispensabile l’articolo «quiete in condominio da proteggere: risarcimento per i rumori del panificio come dell’associazione culturale» e «Bonus mobili, no al rimborso se manca la prova che gli arredi siano destinati all’immobile in ristrutturazione».

Un altro condominio è possibile se dal Governo arriva il nuovo piano casa Salvini per la pace edilizia. Dirompente che, senza una fonte normativa primaria, il Comune non può multare amministratore e condòmini per il cattivo conferimento dei rifiuti. Destinato a far discutere, nell’Italia che invecchia, il caso: valido il contratto con cui si cede la casa in cambio di assistenza

Tra gli immancabili: la responsabilità del condominio per la necessità di interventi manutentivi per ovviare a difetti di costruzione. Il riparto delle spese per i consumi di acqua. La natura strana della liberatoria dell’amministratore per la vendita.

Sulla mediazione: la mancanza di esatta simmetria amplia l’oggetto della domanda giudiziale e scattano gli obblighi di trasparenza per gli organismi Adr e i limiti angusti tra riservatezza e privacy.

E poi: si rinnova sino al 2024 il liberi tutti per i dehors; l’eterno ritorno dell’incremento millesimale nel caso del frazionamento immobiliare; sempre invalida, salvo conferma di ricezione, la delibera dell’assembla che vuole rendere ufficiale l’assemblea convocata con mail ordinaria; il sottoscala è un bene di proprietà condominiale, salvo titolo contrario; restano brevissimi i tempi per impugnare il consuntivo approvato.

