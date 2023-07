Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Link utili Un «cappotto» a norma resiste anche a vento e tempeste forti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Le conseguenze patrimoniali del maltempo passano anche in condominio. Non si tratta solo di una diversa percezione, non più solo individuale, del vivere il proprio territorio, come spesso capita in ogni alluvione o terremoto. Si dice che è meglio prevenire piuttosto che curare. Per il verde in condominio, fatto di alberi non potati, perché così si risparmia, occorre spendere quello che occorre nella consulenza di un agronomo e avere il coraggio di sostituire gli alberi cresciuti troppo con altre specie adatte a resistere alla forza del vento.

Anche i tetti e le coperture vanno ripensati, per essere adatti a resistere ai più intensi eventi atmosferici. Chi si è trovato a vivere l'esperienza drammatica di una bomba d'acqua o una tromba d'aria vede i luoghi di vita quotidiana sotto altro aspetto. È facile dire che per evitare l'auto devastata dalla grandine occorre avere il box ma non sempre c'è chi se lo può permettere. L'uso di teli antigrandine anche per i posteggi scoperti, anche negli spazi condominiali, possono essere autorizzati dall'assemblea, anche se non stanno bene.

I cappotti mitragliati e i pannelli fotovoltaici infranti spaventano non poco chi ha avuto la fortuna di poter sfruttare le occasioni della casa dei bonus. Negli articoli della settimana si spiega che il cappotto è salvo, ma solo se il vento non supera gli 80 kilometri orati, se fatto a regola d'arte. Anche per i fotovoltaici valgono regole simili. «Fatevi una assicurazione», suggerisce il Governo. Di fronte ad eventi eccezionali divenuti sempre di più normali, l'unica difesa diventa così quella risarcitoria, con prodotti assicurativi che spalmino socialmente i costi, che però sono in gran parte, da definire e calibrare. Nelle assemblee di mezza estate si parlerà molto molto di assicurazione, in ogni rendiconto la spesa maggiore dopo acqua, luce e gas, per ottimizzare le garanzie.

Nel frattempo corre veloce il conto alla rovescia per la casa dei bonus, tra cantieri a ritmo sincopato, rallentato e proprio fermi. Mancano ormai 150 giorni alla scadenza del 31 dicembre, a cui togliere le eventuali ferie di agosto e il maltempo. Di qui le proposte intelligenti di Ance, che riprende idee di doppia aliquota e mutui verdi. Quella di Appc aggiunge soluzioni agli aspetti più condominiali e quindi potenzialmente più bloccanti e con minori oneri per lo Stato. E gli esodati del superbonus hanno partecipato al tavolo tecnico, anche con ABI per lo sblocco dei crediti incagliati. Sempre più pesante l'ammontare degli interessi sui finanziamenti al condominio, con l'ultimo aumento, di un quarto di punto della BCE.

Per chi vive in affitto: a Milano c'è l'accordo tra Comune e associazioni di categoria sui contratti di affitto a canone concordato, anche se saranno pochissimi coloro che ne potranno usufruirne, visto gli affitti pazzi. Dato positivo, l'aumento dell'11,2% delle locazioni a studenti, registrato da Tecnocasa. Buona notizia, lo dicono i giudici tributari, che la clausola penale del contratto di affitto non è soggetta a tassazione. Particolare importante, per gli immobili affittati, in comunione, il comproprietario estraneo al contratto non è legittimato ad agire in giudizio.

Piccole cose, di grande impatto, i casi esaminati della vita di condominio. Non risponde il condominio se la ditta di pulizie non versa i contributi INPS. Gli orientamenti della giurisprudenza sulla durata del mandato dell'amministratore di condominio: un anno, uno più uno, fino a revoca, le varie interpretazioni esaminate in rassegna. Si rinnova la proposta per abbattere, gli altrimenti molto elevati costi delle nuove regole di controllo della qualità dell’acqua, se ci fosse il coordinamento pubblico, in modo anche da evitare inadempimenti e sanzioni ai proprietari e all'amministratore. Così è anche se non ci pare: anche i proprietari del piano terra pagano per l'androne e le scale.

È risarcibile il danno biologico derivante da immissioni moleste anche se non provato documentalmente. È chi usa il terrazzo a pagare la ringhiera. Il condominio non può usucapire perché è solo un ente di gestione. Si applicano le regole del condominio, per ripartire le spese delle fogne orizzontale, nel complesso super condominiale di più edifici. “Vengo anch'io, no tu no.” C'è la guida semplice che spiega chi ha diritto a partecipare all'assemblea.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l'informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l'amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .