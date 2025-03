Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Energia sempre in calo e spinta finanziaria alle rinnovabili. Un sollievo per consumatori e imprese. L’accordo tra Anaci e Intesa Sanpaolo offrirà finanziamenti per impianti rinnovabili nei condomìni, anche se, secondo Anaci, la normativa attuale non consente ancora in condominio le comunità energetiche, limitandosi ai gruppi di autoconsumo.

Settimana di passione, quella che inizia per gli amministratori di condominio. Le scadenze d’invio delle certificazioni uniche per i redditi corrisposti è cambiata. È il 17 marzo per i redditi corrisposti da 730 e il 31 marzo per quelli verso i professionisti (codice tributo 1040) mentre per i lavoratori autonomi (codici 1019 e 1020) non è chiarito se vale il 31 marzo oppure il 31 ottobre. Giuseppe Merello, esperto di fiscalità condominiale, ha sottolineato la necessità di un chiarimento definitivo da parte delle Entrate. Per gli amministratori di condominio che gestiscono direttamente gli aspetti fiscali tramite le piattaforme di gestione, questo significa inoltrare tutte le Certificazioni uniche entro il termine più breve del 17 marzo anche se le scadenze possono essere differenziate perché l’inoltro è per condominio e non per percipiente.

Il 17 marzo è anche l’ultima data utile per trasmettere i dati relativi ai bonus minori. A partire dal prossimo anno, questo adempimento dovrà confrontarsi con una serie di interrogativi nuovi, legati ai cambiamenti della legge di Bilancio 2025. L’Enea è in attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti riguardo alle comunicazioni legate a ecobonus e bonus ristrutturazioni. Andrà chiarito il perimetro dei nuovi divieti introdotti per le caldaie a gas, sia sul fronte dell’ecobonus che del bonus ristrutturazioni. Le Entrate avevano precisato che gli amministratori sono esonerati dall’obbligo di comunicare le spese dei bonus ordinari per il 2024, se tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Nei condomìni minimi senza amministratore, i singoli condòmini sono esonerati dall’obbligo di trasmettere i dati relativi alle spese edilizie effettuate sulle parti comuni.

Il caso Campi Flegrei porta nuovi metodi per la prevenzione e la sicurezza degli edifici. È attiva la piattaforma per richiedere i sopralluoghi gratuiti agli edifici privati ad uso residenziale nell’area del bradisismo, necessari a presentare le domande di contributo sino al 50% delle spese di consolidamento stabilite nella legge di Bilancio 2025.

Novità per i requisiti per la professione di amministratore di condominio. Secondo sentenza, la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, validi se conclusi con esame in presenza, comporta l’impossibilità di svolgere la professione. L’annualità dell’aggiornamento decorre dal 9 ottobre di ogni anno.

La legge 105/2024 è intervenuta sul Dpr 380/2001, introducendo novità in materia di recupero dei sottotetti, edilizia libera e agibilità. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono però consentiti nei limiti stabiliti dalla legge regionale. Il Salva Casa ha esteso la possibilità di installare manufatti amovibili a chiusura di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati. Ma i comuni sono divisi nell’applicazione dei provvedimenti e a nove mesi dal decreto Salva casa, le pratiche presentate dai cittadini sono distribuite in modo molto discontinuo sul territorio. Il tutto mentre le inchieste urbanistiche a Milano portano ai primi arresti e a molte implicazioni sulle modalità con cui sono stati realizzati i grattacieli. L’arresto di un ex dirigente comunale fa emergere possibili reati di corruzione.

Altra novità circa la revisione dei millesimi, circa gli indennizzi da chi ha pagato meno e legittimazione ad agire. La sentenza che accoglie la domanda di revisione dei millesimi ha natura costitutiva. Ma l’amministratore è legittimato ad agire per ottenere l’indennizzo previsto dall’articolo 2041 del Codice civile nei confronti del condomino che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali inferiori al reale valore dell’unità.

Per gli appalti in condominio, il condominio può sospendere il pagamento se l’impresa è priva del Durc. E la carenza del Durc espone entrambe le parti al rischio di responsabilità solidale per il versamento dei contributi. Approvata la legge milleproroghe 2025 con conferme e aggiornamenti per il comparto edilizio. Proroga straordinaria che estende da 30 a 36 mesi i termini per permessi di costruire, SCIA e convenzioni urbanistiche. Appalto: c’è la revoca del decreto ingiuntivo al condominio in presenza di clausola di esonero nel contratto.

Nella vita in condominio il rumore diventa reato e si configura lo stalking condominiale. C’è disturbo della quiete pubblica se si prova una diffusa attitudine offensiva. Videosorveglianza: è lecito installare impianti di videosorveglianza per proteggere la proprietà privata, purché l’inquadratura sia limitata agli spazi di proprietà esclusiva. Fondamentale è visionare il televisore interno, che dà lettura di ciò che vedono esattamente le telecamere.

Le spese per lo spurgo degli scarichi fognari degli appartamenti non possono essere addebitate ai condomini proprietari dei soli box/posti auto. WhatsApp: anche un pollice alzato può valere come consenso condominiale. Molestie: ne risponde chi stacca il contatore del vicino perché il condizionatore fa troppo rumore. Impianto idrico: in caso di rottura di un tubo privato che si dirama nell’appartamento vicino, paga i danni il singolo condomino, non l’intera compagine. Portiere e ritiro posta inquilini non registrati: i destinatari legittimati risultano dall’anagrafe condominiale. Rifiuti: multe salate per errato conferimento dei rifiuti ed è aggravato il furto dei bidoni della raccolta rifiuti condominiale.

Locazione: mancanza di titoli abilitativi e responsabilità: In caso di ritardo nel rilascio dell’immobile, l’inquilino deve corrispondere un importo pari al canone di locazione. Il locatore deve dare prova delle iniziative intraprese per limitare il danno. Ma la mancanza di titoli abilitativi dell’immobile locato ad uso diverso configura un inadempimento del locatore. Il locatore deve consegnare l’immobile con tutti i titoli abilitativi per il suo godimento.

Mercato immobiliare: i prezzi degli immobili residenziali sono in aumento. Si confermano le quotazioni degli affitti ai massimi dall’avvio dell’indagine. Con il sisma bonus acquisti nel 2024 sono state vendute 3.677 abitazioni in più rispetto all’anno precedente (+0,5%). Nell’ultimo trimestre +7,6% degli scambi con la spinta degli sgravi fiscali.

Buone notizie: realizzato da Qundis un nuovo contatore di calore a ultrasuoni. Arriva Biblio in condominio: obiettivo di creare 300 mini-spazi culturali entro l’estate.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .