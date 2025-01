Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Sono arrivate le fatture di gas e energia di dicembre e c’è l’aumento. Bonus edilizi, la Legge di Bilancio riduce le agevolazioni e stoppa i bonus per le caldaie a gas. Confedilizia che parla di un passaggio da un eccesso all’altro quanto ai bonus edilizi. E anche per l’Uppi c’è allarme per il taglio dei bonus nella legge di Bilancio. Nonostante le modifiche, i bonus continuano a essere un’opportunità per chi vuole ristrutturare casa. Prevedono ora una doppia aliquota e sono avvantaggiate le prime abitazioni rispetto alle seconde. Ma attenzione alle scadenze e alle responsabilità: ecco i rischi della decadenza dei bonus edilizi, sia per i tecnici che per i committenti.

Spese condominiali: le somme devono sempre transitare dal conto corrente del condominio. Il riparto delle spese per i lavori sul camminamento gravato da servitù di passo e per il rifacimento del lastrico a uso esclusivo. Il regolamento condominiale può porre limiti alle deleghe. Segnalato il rischio del “condominio in stallo” in assenza della doppia maggioranza.

Questioni legali: divieto di parcheggio nel piano pilotis in caso di modifica della destinazione d’uso e conferma dell’illegittimità del varco sul muro in comune che crea una servitù di passaggio.

Assemblea condominiale: la ratifica dell’accordo di mediazione sulla modifica delle tabelle millesimali si può fare a maggioranza e l’estinzione del reato con la remissione di tutti i condòmini nel caso di querela proposta congiuntamente.

Amministratore di condominio: chiarimenti sul mandato dell’amministratore subentrante e responsabilità penali degli amministratori in caso di legionella in condominio.

Mercato immobiliare in graduale ripresa. Tra le tendenze più interessanti, l’impennata degli scambi-casa tra Natale e Capodanno e il boom degli affitti brevi, con nuovi paletti nelle città.

Tra gli altri temi trattati: Lavori in condominio: clausole che esonerano la responsabilità di uno dei contraenti rispetto ai danni patiti dai terzi. Sicurezza: allarme furti in aumento durante le vacanze natalizie. Polizze assicurative: prorogato a marzo 2025 l’obbligo per le imprese per i rischi catastrofali. Supercondominio: le delibere hanno efficacia diretta e immediata sui singoli condòmini. Anapic: richiesta al Governo di intervenire in vista dei rincari di luce e gas. Fotovoltaico: aiuti per la Comunità Energetica Rinnovabile che lo installa.

Decreto ingiuntivo: non ammesso nei confronti del coniuge assegnatario dell’alloggio. Assistenza legale: come ripartire le spese per l’assistenza legale del condominio. Direttiva Case Green: Bolzano e la Regione Lazio in anticipo sulla normativa. E a Bolzano arrivano anche i contributi per chi efficienta davvero. Milleproroghe 2025: proroga di 6 mesi per i permessi edilizi. Bonus prima casa: agevolazione anche con dichiarazione di successione omessa. Iva: sulla sola ricerca del guasto va applicata l’Iva al 22%. Si detrae la tettoia davanti al box pertinenziale. Agevolazioni prima casa: per ottenere i benefici devono firmare entrambi i coniugi in caso di comunione dei beni.

Alloggi Coop: tax free per tutti. Superbonus e catasto: al via le lettere delle Entrate convincenti all’aumento dei valori post-intervento. Fiscalizzazione dell’abuso: non rende legittima l’opera ma ne evita la demolizione. Prima casa in condominio: impignorabile dall’agente di riscossione. Scuola di danza in condominio: la clausola generica del regolamento non può vietarla. Liberatoria pro-vendita: si indica la posizione di chi vende e le liti del condominio. Usucapione: per la domanda all’amministratore va conferito mandato speciale da parte di tutti i condòmini. Privacy: le cautele per la condivisione dei dati dei condòmini con i fornitori, obblighi e limiti dell’amministratore.

Affitti: i tempi per comunicare la risoluzione anticipata. Recesso dal contratto di affitto: modalità e tempi. Avviamento commerciale: la funzione riparatoria. Allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: irrilevanza catastale. Affitti brevi: emessi l’80% del codici identificativi nazionali. Emergenza locativa: la proposta per combatterla è di rendere più veloce il procedimento esecutivo di rilascio degli immobili anche se occorrono sostegni a chi non ce la fa. Lettura del gas: tocca all’inquilino pagare

Immobiliare: i multiproprietari non possono richiedere il Cin per gli affitti brevi. Per l’acquisto casa, importante la valutazione della presenza di ascensore e garage.

La buona notizia: finalmente accertato che abbattere le barriere architettoniche in condominio giustifica il sacrificio economico, anche se non rilevante, del singolo. E non occorre la concessione d’occupazione di suolo pubblico per la rampa pedonale. Quando il diritto alla salute viene prima del diritto di proprietà.

