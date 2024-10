Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Tragedia a Roma: un operaio è morto durante un intervento di manutenzione in un condominio in via delle Vergini. L’ascensore su cui stava lavorando è precipitato improvvisamente, causando anche il ferimento di due suoi colleghi. L’incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza sul lavoro. La patente a punti per imprese e lavoratori autonomi, obbligatoria da novembre per entrare in qualsiasi cantiere, anche quelli minuscoli per la riparazione dello scarico in condominio, è percepita come un adempimento burocratico ma incentiva l’evoluzione verso una cultura della sicurezza che si realizza con corsi di formazione, un’attenzione continua non diminuita e la consapevolezza che va evitata l’eccessiva confidenza dei processi di lavoro, la stanchezza fisica e mentale.

Questa casa non è un B&B! Affitti brevi e B&B prendono sempre più piede nei condòmini delle grandi città. Che disturbi arrecano? E cosa ne pensano inquilini e proprietari degli altri appartamenti? Questo il tema della prima puntata del nuovo podcast del Sole 24 ore «Gentili condòmini» per migliorare la vita di condominio in modo semplice, senza liti, con la consapevolezza delle regole condivise. Non c’è casa di minimo pregio in cui non si attuino gli affitti brevi. E non c’è edificio in cui non appaiono i numeri identificativi sui citofoni, le targhe delle residenze e le famigerate cassette portachiavi a combinazione. Di qui l’uno contro l’altro armati, chi richiede e chi invece passa solamente. Nel podcast. il primo in versione sit-com, le istruzioni per l’uso.

Manutenzione dei poggioli: chiarito l’ambito di responsabilità per la manutenzione, stabilendo che le spese relative alle parti decorative sono a carico del condominio. Parapetto del terrazzo ad uso esclusivo: a differenza di quanto si riteneva in precedenza, la Cassazione ha chiarito che il parapetto del terrazzo, anche se ad uso esclusivo, contribuisce al decoro architettonico dell’intero edificio e, pertanto, le spese di manutenzione sono a carico di tutti i condòmini.

Tabelle millesimali sono la misura di tutte le cose in condominio e possono cambiare se ci sono abusi non sanati. Le revisioni che ne seguono permettono, secondo i nuovi orientamenti della Cassazione, a chi ha pagato in più, di richiedere l’indebito arricchimento nell’ultimo decennio.

Caro riscaldamento in arrivo se le previsioni per il prossimo inverno non sono rassicuranti, con una spesa media stimata di quasi 1500 euro per famiglia. Un dato che sottolinea l’importanza di adottare misure di efficientamento energetico e di valutare attentamente le diverse opzioni di riscaldamento disponibili. Proprio le caldaie ibride, a gas associate a pompa di calore, si legge durante la settimana, sono lo strumento migliore per ottenere la diminuzione dei consumi e del fabbisogno energetico previsto dalle direttiva Ue Case green.

La responsabilità per i danni causati da parti comuni, come ad esempio un portico, può coinvolgere sia il condominio che il Comune. In caso di danni a terzi, entrambi i soggetti potrebbero essere chiamati a rispondere solidalmente. Una questione complessa che richiede un’attenta valutazione delle responsabilità e delle coperture assicurative. Il bonus mobili ed elettrodomestici, che consente di detrarre parte delle spese sostenute per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione, è stato prorogato anche per il 2025.

Confermato anche per il prossimo anno il bonus ristrutturazioni, che prevede una detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Importante sottolineare che la detrazione è applicabile solo per le abitazioni principali, escludendo quindi le seconde case. L’impatto in condominio è importante perché incide sulla propensione alla spesa dei proprietari, prima divisi solo tra capienti, incapienti e con regime fiscale senza detrazione. Un motivo di più per dire di no ai lavori di manutenzione perchè meno sostenibili. Meno lavori, più diminuzione dei prezzi in edilizia e maggiore probabilità che si paghi, seppur non in condominio, senza detrazione ma con sconto senza fattura.

A Bolzano, invece, l’amministrazione comunale ha previsto contributi a sostegno dell’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili e la transizione energetica. Un esempio virtuoso di politica locale a sostegno della sostenibilità ambientale.

Tra i chiarimenti della settimana quello che ha stabilito che la possibilità di amministrazioni autonome è prevista solo per edifici separati e come l’installazione di pannelli fotovoltaici, sempre più diffusa come soluzione per la produzione di energia pulita, può incontrare limiti e incompatibilità in zone sottoposte a vincoli paesaggistici o architettonici.

Per il rinnovo della nomina dell’amministratore è sufficiente l’assenso assembleare, semplificando la procedura di nomina. La cassa del condominio non può essere in negativo, anche in presenza di denaro in transito sul conto corrente. Il mercato immobiliare mostra segnali di attenzione verso la sostenibilità ambientale. Nel 2024, il 10% dei mutui erogati è classificato come green, destinato a finanziare l’acquisto di immobili con elevate prestazioni energetiche. Per gli affitti brevi, è stata confermata la possibilità di applicare la cedolare secca sugli affitti brevi di ville tramite intermediario, semplificando gli adempimenti fiscali.

Ottima notizia dal Notariato con i contratti di cohousing, una forma di abitare collaborativo che sta riscuotendo crescente interesse, con le prime linee guida per la stipula di questi contratti.

Antonio Scarpa, nella rubrica Il Punto della settimana segnala gli approfondimenti sulle recenti sentenze in materia condominiale, con particolare attenzione alle novità in tema di appalto (Cassazione 10 luglio 2024, n. 18952), servitù (Cassazione 16 luglio 2024, n. 19498) ed energie rinnovabili (Tribunale Brescia). Scarpa segnala anche la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (numero 108 del 22 luglio 2024) sulla responsabilità di Regioni e Consorzi di bonifica per i danni da esondazione. Infine, ricorda due sentenze della Cassazione (la numero 20916 del 26 luglio 2024 e la numero 24662 del 13 settembre 2024) che chiariscono aspetti procedurali sulla nomina giudiziale dell’amministratore e la responsabilità del notaio.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .