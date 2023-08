Sette giorni in due minuti: gli ultimi temi di NT+ Condominio prima della pausa di Ferragosto di Glauco Bisso

Per il superbonus colpo di coda della domanda e ci sono edifici dove i ponteggi sono stati da poco installati

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Ogni estate è una fine e un nuovo inizio. La vacanza è il “restart” della mente. Si pensa a cose fatte e si programma quelle del nuovo anno di lavoro, che inizia non solo a gennaio ma anche a settembre. Gli aumenti di autunno sono temuti quest'anno. Caro casa e carrello selvaggio riducono la possibilità di arrivare alla fine del mese per gran parte delle famiglie. La manutenzione della propria casa e le spese condominiali sono le prime a essere ridotte o rinviate. In condominio, la necessità di non diventare morosi peserà cosi sulla qualità di vita di molti. L'aumento della propensione al risparmio diminuirà i consumi riducendo le possibilità di realizzare investimenti, anche quelli di efficientamento energetico che possono a breve tradursi in riduzione delle spese. Se i soldi non ci sono, e i prestiti costano molto, non resta che attendere. La direttiva pendente sulle case green, la flat tax sui redditi nella legge delega fiscale, gli effetti sui bonus edilizi sono del resto tutti elementi che introducono grandi incertezze di quadro e impediscono interventi di manutenzione che non siano eseguibili parzialmente o rinviabili.

Calma piatta solo apparente del mercato del gas che può però reagire con rimbalzi improvvisi alle situazioni internazionali. È per ora sminuita la grande paura dello shock energetico. L'anno passato si è acquisita la consapevolezza che risparmiare energia si può, basta volerlo e prestarvi sempre attenzione con qualche sacrificio, anche nelle case in condominio in cui la scelta del gruppo sembravano costringere a spendere sempre di più. I rendiconti di giugno e settembre confermano, che dove si è attuato il controllo, sia nell'aggregato condominiale che nelle proprietà individuali, la diminuzione è stata altrettanto importante di quella che si sarebbe ottenuta cambiando la caldaia. Una esperienza da adottare anche l'anno che verrà. Fondamentale il rinnovo dell'atto di governo per la riduzione di orario giornaliero e soprattutto del periodo di accensione e della campagna di comunicazione per contenere i consumi.

Fine del mercato tutelato per l'energia elettrica in condominio, si è ora nel mercato a tutele progressive. La valutazione di comparazione delle offerte è ancora in gran parte da realizzare. A gennaio, pare che sia la volta buona a che tutti gli utenti individuali passino a mercato libero, e già negli articoli di questa settimana le indicazioni di Arera per la migrazione. Per chi ha deciso di usufruire della casa dei bonus, venerdì 17 febbraio rimane il giorno storico della fine della cessione dei crediti fiscali. Rimangono solo per la detrazione del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma solo se si hanno a disposizione, per cabina ascensore e pianerottoli i grandi spazi previsti dalla norma. Chi non li ha, perché vive in un condominio in spazi stretti, non conta che possa essere pure malato, non potrà pagare solo il 25% della spesa ma dovrà sostenere l'intero.

Per bonus e superbonus, lavori sempre a metà, nuove partenze di cantieri, nessun arrivo e molti lavori fermi mentre: tolte le ferie d'agosto e almeno 20 giorni di pioggia, sono ormai solo circa 90 i giorni che mancano al 31 dicembre. E questo inquieta chi rischia di dover pagare di tasca, quanto era promesso quasi gratis. Le imprese, esodate del superbonus rimangono tali. Alcune, di fronte alla concreta ipotesi del fallimento, hanno preferito svendere, in tutto o in parte, i grandi crediti. Altre invece resistono e sperano che prima o dopo il mercato riparta. Poste riapre ai privati e non alle imprese. EnelX dà fiato ai contratti già validati. Tutti sono nell'attesa che, come è avvenuto per le villette, la proroga oltre dicembre, anche per i condomìni, prima o dopo arrivi. E sono molti i cantieri, con inizio di lavori comunicati l'anno scorso, prima delle restrizioni, montano i ponteggi oggi, proprio confidando nella proroga. I prezzi delle manutenzioni non drogate dalla cessione del credito paiono quindi ancora destinati a non diminuire proprio per questo colpo di coda della domanda.

Settembre dovrebbe portare i gruppi di autoconsumo e le comunità energetiche anche in condominio. Il Dm del ministero dello Sviluppo economico prima o dopo arriverà all'esame Ue, anche se occorrerà attendere un ulteriore provvedimento di attuazione. Ma non esiste risparmio di comunità senza la comunità che si costituisce culturalmente, con l'informazione sulle opportunità e le necessità per ottenerle. E il condominio è comunità necessaria, già pronta all'uso, basta aggiungere le poche regole e i consigli che mancano.

Negli studi di amministrazione condominiale, ora apparentemente chiusi, ma sempre disponibili per le urgenze, il nuovo anno porta la revisione importante della UNI 10801, che potrebbe essere di impatto sulle attività “core business”, l'organizzazione e la conservazione dei documenti circa la sicurezza dell'edificio e la tenuta della contabilità, obbligando gli sviluppatori software delle principali piattaforme di gestione, ad un rapido adeguamento. Arrivano così a compimento, per regola tecnica volontaria, dopo dieci anni dalla legge di riforma del 2012, parte delle nuove regole che hanno fatto piazza pulita dei comportamenti più scorretti degli amministratori di condominio e permesso di costruire sulla trasparenza e la competenza organizzazioni, a vantaggio anche dei proprietari. Chiara, fresca, dolce ma soprattutto cara l'acqua in condominio. Servirà l'analisi dei rischi sin da subito per ridurre i costi all'effettivo necessario in base ad una valutazione tecnica.

Per tutto questo NT+Condominio resta sempre il supporto quotidiano indispensabile per essere informati su ciò che cambia, ogni giorno, per migliorare la vita nella propria casa, sotto uno stesso tetto. A conferma basta scorrere gli argomenti di attualità di questa settimana.

Bonus e superbonus, a luglio investimenti in crescita. C'è la proroga per le villette cambia ancora il calendario del 110%. Frodi fiscali: legittimo il sequestro finalizzato all’astratta configurabilità del reato. Definito da Arera il Servizio tutele graduali per clienti domestici non vulnerabili. Secondo Enea: negli edifici coperti dal verde oltre 1 °C in meno d’estate. I limiti alla detrazione Iva nella costruzione di abitazioni. Bonus casa, inutilizzabilità da comunicare.

Tutto condominio: Se non lo vieta il regolamento, si ai condizionatori in facciata senza il via libera dell’assemblea. Aumento dei furti in appartamento. Allarme di Confabitare: Bologna al primo posto. La storia strana, se in seguito a lavori l’unità fa parte di condomìni diversi. I paletti al rinnovo automatico della carica di amministratore. I suoi doveri per le opere urgenti. Lavori al lastrico-copertura: come l’assemblea sceglie l'impresa. È inammissibile la revisione per errore della tabella dei millesimi, se c'è stata la volontà dei proprietari di derogare dal criterio legale. La non corretta redazione del bilancio è la principale causa di revoca del mandato dell'amministratore. Mediazione, in Gazzetta i decreti su crediti fiscali e gratuito patrocinio. Appalto, è valida la clausola contrattuale di rinuncia alla solidarietà sussidiaria. Dopo Milano anche a Roma l’Accordo territoriale di Roma per le locazioni a canone concordato. Relazione 2022 garante privacy, l'amministratore è un ausiliario. Calamità e maltempo: nessun obbligo di polizza ma l'edificio va protetto dai danni atmosferici. Quando l'amministratore va in vacanza: i consigli organizzativi. Pluralità di proprietari dell’immobile: gli effetti sui rapporti giuridici. Nessun permesso per installare insegne sul muro perimetrale dell’edificio. La responsabilità del locatore per l’inquilino indisciplinato.

Purtroppo tragica la notizia più letta della settimana: addio a Luca Ruffino, fondatore dell’unico studio di amministrazione condominiale quotato in Borsa.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l'informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l'amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .