Sfratti, da Property Managers Italia quattro mosse per liberare le case e far calare i prezzi
«Chi smette di pagare l’affitto in Italia può restare per anni in una casa senza versare un euro, nei casi più gravi anche dieci anni. È una situazione che non ha eguali in Europa e che genera un danno enorme non solo ai proprietari, ma a tutto il Paese. È necessario pensare ad un piano di intervento per contrastare questa emergenza». A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartments Florence, che propone un piano in quattro punti per riportare equilibrio nel mercato...
I contratti di locazione in condominio
di Nicola Frivoli - Avvocato
Riconvertito a canone concordato il contratto di affitto non registrato
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia