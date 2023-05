Si considera consegna a mano la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea a mezzo del portiere

La domanda

Sono amministratore anche del condominio dove abito, dove c’è un portiere che percepisce nel cedolino gli oneri per ricezione delle raccomandate per tutti i residenti. Per convocare alle assemblee i condòmini residenti uso redigere un elenco in doppia copia, a cui allego tali convocazioni e su una delle quali il portiere appone data e firma quale addetto alla ricezione. Ogni condomino residente possiede una cassetta postale nominativa con rispettiva chiave, nella quale il portiere inserisce la posta. Solo a volte, per sua cautela, fa firmare i destinatari per ricezione di raccomandate più rilevanti mentre altre volte le imbuca in ciascuna cassetta nominativa e fa così anche per le convocazioni. Tale forma di convocazione può essere considerata una “consegna a mano” secondo l’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile?