Si può emettere decreto ingiuntivo anche per spese derivanti da bilancio preventivo

Per il recupero della morosità condominiale, l’amministratore può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo, anche sulla base del solo bilancio preventivo (con relativo piano di riparto necessario per ottenere la provvisoria esecutività), tenuto conto del fatto che l’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile non distingue poi tra rendiconto o preventivo, senza necessità di attendere l’approvazione assembleare di quello consuntivo. Lo dice la Corte di appello di Genova con la sentenza 1388...

