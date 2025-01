Sicurezza in bar e locali, in “Gazzetta” il decreto Piantedosi per l’“Avventore modello” Un responsabile per la sicurezza; sistemi di videosorveglianza; illuminazione dell’area e regole di comportamento nel locale e nelle immediate vicinanze. Sono alcune delle direttive contenute nelle “Linee guida” del Ministero pubblicate sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio