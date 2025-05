Sicurezza cantieri: amministratore garante anche dopo la chiusura dei lavori

La Cassazione, con la sentenza 13533/2025, conferma la condanna di un committente per omicidio colposo aggravato da violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589, comma 2 Codice penale in relazione al Dlgs 81/2008), riaffermando un principio consolidato: il committente – e dunque anche l’amministratore di condominio – mantiene una posizione di garanzia per la sicurezza del cantiere anche nelle fasi successive alla chiusura formale dei lavori.

I fatti di causa

La vicenda prende le mosse da un intervento affidato...