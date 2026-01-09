Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: i limiti da rispettare

La materia condominiale rientra tra quelle per le quali la legge (Dlgs 28/2010 e successive modifiche) prescrive l’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che ove la controversia abbia ad oggetto la materia condominiale, non è possibile agire giudizialmente per far valere i propri diritti, se non è stato, preliminarmente, ricercato un accordo, ante giudizio, innanzi ad un organismo di mediazione.

È altrettanto pacifico che, a volte, alla...