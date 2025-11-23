Sismabonus in salvo anche con asseverazione presentata in ritardo
La Cgt di Bergamo ammette il ricorso sul diniego di autotutela facoltativa
Ok al sismabonus anche se l’asseverazione del progettista non è allegata alla Scia o al permesso di costruire, ma viene presentata dopo. Così la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo (sentenza 543/1/2025, giudice monocratico Rivello), in una vicenda che tocca anche l’impugnabilità del diniego di autotutela.
Ma andiamo con ordine. Nel 2017 una società avvia in un immobile di sua proprietà lavori di ristrutturazione antisismica, agevolati dal sismabonus ordinario. Le opere proseguono...
La scoperta archeologica non salva la "prima casa" dalla tardiva residenza
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario