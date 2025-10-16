Sismabonus, lo sconto super ha mobilitato 40 miliardi
I numeri sono arrivati dal Congresso degli ingegneri ad Ancona. Con il taglio degli sconti si tornerà al passato
Quaranta miliardi mobilitati dal sismabonus, anche in versione super, tra il 2020 e il 2024. Mentre, dal prossimo anno, si tornerà al passato: senza superbonus, anche la messa in sicurezza antisismica dovrà contare su agevolazioni ridotte. Agevolazioni che, in passato, avevano garantito mediamente investimenti per 800 milioni di euro all’anno.
La terza giornata del Congresso nazionale degli ingegneri di Ancona si è focalizzata sul tema delle emergenze e della ricostruzione, decisivo nei territori ...
