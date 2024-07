Come stabilito dall'art. 16-bis, comma 1, lett. l del TUIR (D.P.R. 917/1986), le spese sostenute per interventi di rimozione dell'amianto, eseguiti su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici residenziali, posso essere portate in detrazione. Gli interventi di bonifica dall'amianto sono agevolabili indipendentemente dalla categoria edilizia e la detrazione è concessa anche senza interventi di recupero del patrimonio edilizio.