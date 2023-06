Per Speciale Telefisco diretta il 20 settembre. Temi scelti con l’aiuto dei professionisti

Nuova edizione online gratuita per il convegno dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore. Con la formula Plus ci sarà la possibilità di seguire due webinar di Master Telefisco









Con Telefisco approfondimenti e chiarimenti sulle novità fiscali anche in corso d’anno. Ritorna, infatti, il tradizionale appuntamento di «Speciale Telefisco 2023» con due importanti novità.

In agenda il 20 settembre

In primo luogo, l’appuntamento con «Speciale Telefisco 2023 – Le novità per professionisti e imprese», evento gratuito online del Sole 24 Ore-Esperto risponde, è in agenda mercoledì 20 settembre dalle ore 9 alle 13.

La giornata di approfondimento straordinaria, che si aggiunge da qualche anno...