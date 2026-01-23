Spese di riscaldamento: delibera unica annullata se ogni scala ha un impianto termico
La partecipazione alla decisione di soggetti estranei all’uso costituisce vizio procedurale
Con la sentenza 13794, pubblicata l’8 ottobre 2025, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla composizione delle assemblee e sulla validità delle delibere concernenti la gestione e le spese degli impianti di riscaldamento se il condominio, composto da più scale, è dotato di un impianto termico per ognuna di esse.
I fatti
La controversia trae origine dall’impugnazione di due delibere assembleari ...