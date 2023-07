Spunta la moratoria per gli esodati del 110% di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Link utili Scheda: Superbonus Studio Associato CMNP Sistema Frizzera









Ipotesi moratoria per i cittadini che non sono ancora riusciti a incassare interamente i crediti fiscali legati alle operazioni di ristrutturazioni. È una delle misure che i tecnici del ministero dell’Economia stanno studiando in questi giorni, per provare a dare delle risposte agli esodati del superbonus.

Dopo il decreto cessioni di inizio anno (Dl n. 11/2023), infatti, alcuni nodi legati alla circolazione dei bonus sono rimasti irrisolti. Così, salgono le quotazioni di un nuovo intervento di correzione...