Suggerimenti per una riforma: è doveroso potenziare il Consiglio di condominio
Il fine è avere un rapporto più bilanciato tra condòmini e amministratore
Negli ultimi mesi si è mosso un dibattito molto intenso, talvolta con spunti polemici su alcuni punti della proposta di legge presentata nel novembre scorso alla Camera dei deputati sulla riforma della disciplina condominiale.
Occorre innanzitutto ricordare che la riforma del condominio 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha compiuto più di un decennio di operatività e di applicazione pratica. La disciplina condominiale in questo periodo è mutata, con sempre maggiori incombenze che la riforma...
