Sul recupero delle morosità l’amministratore inerte rischia
Venendo meno ad un obbligo, è possibile chiederne la revoca
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 dicembre 2025
L’articolo 1129, nono comma, del Codice civile stabilisce che l’amministratore, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, «è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso». Questo obbligo sorge automaticamente e non necessita di una preventiva...