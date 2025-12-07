Sul recupero delle morosità l’amministratore inerte rischia

La domanda

In un condominio, formato da sei appartamenti e un negozio, da due anni risulta, nel bilancio consuntivo, una morosità del proprietario del negozio. Non sembra che l’amministratore condominiale abbia inviato solleciti di pagamento, né che abbia intrapreso azioni per il recupero delle quote non versate. Vorrei quindi sapere quali sono, in casi come questo, gli obblighi dell’amministratore e la tempistica per il recupero della morosità di un condomino. In particolare, quali mezzi ho a disposizione, in qualità di condomino con pochi millesimi, per sollecitare l’azione dell’amministratore?