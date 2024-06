Sull’alloggio a due piani c’è un massimale unico

La domanda

La mia abitazione è disposta su due piani, uniti da una scala interna, e costituisce una sola unità catastale. Sto facendo alcuni lavori di ristrutturazione in uno dei due piani, e per questo intervento fruirò del bonus al 50 per cento, fino al limite massimo di 96mila euro. Se, qualche mese dopo la chiusura dei lavori, ma nel corso dello stesso anno solare, volessi ristrutturare anche l’altro piano, con una nuova pratica e con lavori che non coinvolgono più il piano già ristrutturato, sarebbe possibile l’utilizzo di due autonomi limiti di spesa ai fini della detrazione?