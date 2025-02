Sull’imposta di soggiorno sanzioni inapplicabili

Non convince la risposta data dal ministero dell’Economia a Telefisco 2025 sull’imposta di soggiorno. Era stato chiesto come applicare la normativa che prevede, per l’omessa o infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma dal 100 al 200 per cento «dell’importo dovuto». Si precisava nel quesito che, a differenza degli altri tributi comunali, in questo caso non è prevista la sanzione minima di 50 euro. Si prospettava la soluzione - nel caso in cui il responsabile dell...

