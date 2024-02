Superbonus, 56mila edifici in attesa del salva-spese

Il decreto Salva-spese (Dl n. 212/2023) supera lo scoglio della Camera e passa, in prima lettura, senza modifiche rispetto alla versione licenziata dal Governo. Sono stati 140 i voti favorevoli, 92 i no e 15 gli astenuti nella seduta che il 31 gennaio ha chiuso il passaggio a Montecitorio del testo; ora si passa al Senato dove, comunque, non sono attese modifiche.

La novità chiave del provvedimento è contenuta all’articolo 1 e punta a salvaguardare quei cantieri che, a causa dei ritardi di esecuzione...