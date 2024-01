Superbonus, Anaci in audizione sollecita una proroga per completare i lavori arrivati almeno al 60/70%

Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci, in audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul decreto superbonus insieme al tesoriere Giuseppe Merello, al presidente del Centro studi Anaci Edoardo Riccio e a Fabiola De Giovanni del Centro studi Anaci di Lecce, è tornato a richiere una proga dell’agevolazione del 110%, in casi limitati, e solo per consentire di portare i lavori già in stato avanzato.

«Ringraziamo innanzitutto la VI commissione per l’audizione che ci ha concesso - le parole di Burrelli - In merito al Superbonus ci aspettiamo che il decreto in fase di conversione possa contare su una proroga non così ristretta, valida, di fatto, solo per gli incapienti o per chi non arriva a 15mila euro nella dichiarazione dei redditi. La misura così concepita rischia di essere discriminatoria verso chi supera di poco la soglia dei 15mila euro e verso quei cantieri che stanno per terminare i lavori. L’idea di Anaci è che per quelli certificati e compiuti al 60/70 per cento possa esserci una ulteriore proroga di tre mesi, evitando la convocazione di altre assemblee che possano fermare o rallentare tali lavori».

Burrelli ha anche precisato che «occorre trovare una copertura finanziaria per questo 30 per cento di avanzo, in caso contrario esiste la possibilità concreta di fermare i lavori, in quanto le persone non hanno la possibilità di pagare questo 30 per cento rimanente: per molti di essi la cifra da sostenere potrebbe essere davvero molto ingente e insostenibile. Chiediamo pertanto uno sforzo al Parlamento per riuscire a trovare risorse economiche tali da completare i cantieri, almeno quelli che si trovano in una condizione molto avanzata, evitando così contenziosi e disagi ad una fascia molto ampia di condomìni, tenuto conto delle condizioni economiche della stragrande maggioranza di chi ci vive. Sicuramente eviteremmo una grande quantità di contenziosi, ed impediremmo che molti lavori non vengano terminati e certificati, perdendo così i benefici dovuti all’efficientamento e alla sicurezza».