Superbonus e bonus edilizi al centro del seminario via web di Confedilizia

Mercoledì 3 maggio - dalle ore 11 alle ore 13 - si svolgerà un seminario web dal titolo «Superbonus e altri bonus edilizi: a che punto siamo e dove stiamo andando».

Dopo l'introduzione di Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, interverranno Francesco Veroi, responsabile Coordinamento tributario Confedilizia e Giuliano Mandolesi, dottore commercialista, collaboratore Italia Oggi, e Cristiano Dell'Oste, giornalista Il Sole 24 Ore (qui la locandina). Il seminario – con il quale si farà il punto sugli incentivi fiscali per gli immobili – sarà trasmesso in diretta, con possibilità di accesso per tutti, collegandosi al sito Internet della Confedilizia, alla pagina Facebook della Confederazione oppure al suo canale Youtube.