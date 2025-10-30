Superbonus e catasto, al via nuovo round di lettere
Pacchetto di 12mila alert: scostamenti di rilievo sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate
Avvio come da programmi. Sono partite, come anticipato su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 ottobre), le nuove lettere di compliance dedicate a quei contribuenti che non hanno effettuato l’aggiornamento delle rendite catastali dopo i lavori di superbonus.
Questa tornata di missive sarà molto consistente: partiranno circa 12mila lettere che consentiranno di centrare l’obiettivo di 15mila missive entro l’anno, fissato dal Piano integrato di attività e organizzazione dell’agenzia delle Entrate...
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
di Antonio Piccolo - Dottore commercialista e revisore dei conti