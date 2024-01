Superbonus, FdI ritira emendamento per la proroga

Dura meno di 24 ore l’appoggio del partito di maggioranza a una possibile riapertura dei temini per accedere al superbonus. All’indomani del termine di presentazione degli emendamenti al decreto Salva-spese in discussione alla Camera è arrivato il dietrofront di Fratelli d’Italia sulla richiesta di proroga del 110%: è stato ritirato l’emendamento al decreto superbonus (a prima firma Saverio Congedo), identico ad altre due proposte presentate da Pd e gruppo Misto, per concedere altri due mesi ai condomini...

