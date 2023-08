Superbonus, a luglio investimenti in crescita di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste









Gli investimenti del superbonus continuano a marciare, ma ormai riguardano solo i condomìni. I dati Enea di luglio dimostrano che nell’ultimo mese gli importi agevolati sono cresciuti di 3,05 miliardi di euro arrivando a quasi 83 miliardi da quando esiste il 110 per cento.

L’incremento rispetto al 30 giugno è attribuibile per oltre il 95% agli edifici condominiali. Mentre sono quasi fermi gli investimenti nelle unità singole (villette e unità indipendenti inserite in edifici plurifamiliari). D’altra parte, lo stop è imposto dalla normativa, perché sugli immobili singoli oggi sono agevolati solo due tipi di lavori:

il completamento dei cantieri che avevano già raggiunto il 30% di avanzamento al 30 settembre 2022, per i quali il decreto Omnibus approvato lunedì dal Governo prevede una proroga dal prossimo 30 settembre al 31 dicembre 2023;

gli interventi iniziati dal 1° gennaio scorso, agevolati dal 90% (e non dal 110%), a patto che il proprietario rientri nei requisiti molto stringenti fissati dalla manovra, come il reddito di riferimento non superiore a 15mila euro calcolato con il quoziente familiare.

Si spiega così il fatto che a luglio si siano aggiunti solo 109 milioni di euro di investimenti in villette (contro 1,7 miliardi di luglio 2022) e 26 milioni in unità indipendenti (contro 696 milioni). Anche il numero dei nuovi immobili coinvolti è basso: poco più di 1.100 unità.

I cantieri che invece accelerano sono quelli dei condomìni. Dove a luglio si registra il maggior incremento “mese su mese” di tutto il 2023, con 2,91 miliardi di euro di nuovi investimenti ammessi all’incentivo. Aumenta anche il numero degli edifici: di fatto, ci sono 3.697 condomìni che a luglio hanno trasmesso all’Enea la prima asseverazione tecnica per i lavori di miglioramento energetico. Insomma, anche se la scadenza si avvicina, sembrano esserci molti edifici che avevano “prenotato” il superbonus nella versione al 110% alla fine del 2022 e oggi sono nel pieno dei lavori.

Per i condomìni, la percentuale di lavori realizzati sul totale preventivato all’Enea, è ancora al 73,7% al 31 luglio. Un anno fa era al 66,7%: segno che hanno continuato a sorgere nuovi cantieri. Al contrario, villette e unità indipendenti hanno un tasso di realizzazione oltre il 90% e la proroga al 31 dicembre potrà favorire gli ultimi ritardatari.