Superbonus, nel mirino i cantieri a metà: 4 miliardi sotto la lente
A rischio contestazioni delle Entrate i lavori non completati. Senza un intervento normativo pesanti ricadute su 6mila condomini
Cantieri lasciati a metà, imprese improvvisate che accumulano decine di incarichi e, poi, non riescono a portarli a termine, anche per fattori contingenti, come il ritardo nella consegna dei materiali necessari a chiudere le opere. E, alla fine della catena di responsabilità, i condòmini, costretti a rispondere di lavori mai effettuati, in qualità di titolari delle detrazioni e dei crediti fiscali ad esse collegati. Questo è solo uno dei possibili esiti negativi posti a conclusione della vicenda ...