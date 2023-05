Superbonus, opzioni al via da maggio per lo spalmacrediti su dieci anni di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

In arrivo alla firma del direttore delle Entrate Ruffini il provvedimento per estendere i termini di utilizzo dei crediti comunicati fino al 31 marzo scorso. Scelta sulla piattaforma dell'Agenzia









Tempi stretti per l’attuazione dello spalmacrediti in dieci anni. Il provvedimento che consentirà di esercitare l’opzione per le comunicazioni effettuate fino al 31 marzo è alla firma del direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e il via libera è atteso già nella giornata di martedì 18 aprile.

Prendono così forma i contorni dello strumento. Si partirà, probabilmente, dai primi giorni di maggio con la possibilità di optare per la rateizzazione lunga dei crediti da bonus edilizi oggetto...