Superbonus, parte la cessione dei crediti in dieci anni: scelta dal 2 maggio di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Il direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha firmato il provvedimento per spalmare l’utilizzo dei bonus su più tempo. La comunicazione sarà immediatamente efficace e non potrà essere rettificata o annullata









I crediti del superbonus saranno utilizzabili in compensazione su dieci anni, a condizione che siano stati comunicati entro il 31 marzo 2023. Con un provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arriva l’attuazione della misura prevista per i crediti ceduti o per cui è stata effettuata l’opzione per lo sconto in fattura.

In pratica, per fronteggiare le difficoltà di utilizzo in compensazione legate all’esaurimento della capienza fiscale, le imprese del settore edilizio ...