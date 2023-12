Superbonus, salvagente per i lavori già pagati nel 2023. Il Mef: nessuna proroga

Un emendamento che non introduca una proroga ma uno stato di avanzamento lavori straordinario al 31 dicembre, per scontare tutti i lavori del 2023. È l’ipotesi alla quale sta lavorando uno dei relatori al disegno di legge di Bilancio Guido Quintino Liris (FdI) per intervenire nuovamente sul superbonus. Un’ipotesi che ha margini strettissimi per stare in piedi, dal momento che il ministero dell’Economia continua a escludere «qualsiasi ipotesi di proroga del superbonus». Se ci saranno interventi, allora...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi