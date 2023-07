Superbonus, le villette unifamiliari e il requisito di abitazione principale di Deborah Maria Foti – Anapi

La risposta n. 377/2023 dell’agenzia delle Entrate chiarisce il rapporto tra fruizione del bonus per gli edifici unifamiliari e residenza del proprietario

L’agenzia delle Entrate torna ad approfondire il tema del Superbonus per i lavori effettuati su edifici unifamiliari, attraverso la Risposta n. 377/2023.

Nel caso analizzato, un contribuente spiega di essere proprietario di un immobile inagibile accatastato in categoria A/3. Per rendere abitabile l’immobile, il contribuente intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, avvalendosi delle agevolazioni previste dal Superbonus. A questo proposito, dichiara di soddisfare in modo parziale...