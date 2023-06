Superbonus e villette, anche le flat tax nel reddito per il quoziente familiare di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Anche le flat tax e la cedolare nel calcolo del reddito complessivo per il quoziente familiare. Proroga al 30 settembre del superbonus per le villette a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022 ma l’opzione potrà essere esercitata solo dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024. Spazio, infine, allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici...