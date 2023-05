Tax credit energia, calendario in otto tappe tra cessioni e uso in F24 di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste

Con il decreto Bollette si allunga fino al prossimo 30 giugno ma il valore degli aiuti si riduce, con percentuali diverse per aziende energivore e non, gasivore e non









Il tax credit per la spesa energetica delle imprese si allunga fino al prossimo 30 giugno con il decreto Bollette (Dl 34/2023). Ma il valore degli aiuti retrocede, con percentuali ridotte per i diversi tipi di aziende (energivore e no, gasivore e no). Il risultato è un calendario che nel 2023 conta otto diverse scadenze per la cessione e l’uso in compensazione dei bonus, annoverando anche quelli dei trimestri precedenti e il tax credit sull’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca.

Nel ...