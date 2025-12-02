Tecniche di mediazione al centro del webinar Rccf del 4 dicembre

«Strategie per il successo della mediazione in condominio». Il 4 dicembre, in video conferenza Zoom, dalle ore 16:00, si terrà il webinar tecnico-giuridico organizzato da RCCF - Revisori condominiali certificati e forensi, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense.

Il programma prevede i saluti dell’Avv. Michela Buonasorte, presidente nazionale RCCF e gli interventi di diversi relatori: Alberto Celeste, presidente di sezione Corte d’appello di Roma su «Le novità (e le criticità) della mediazione condominiale alla luce della riforma Cartabia; Domenico Sarcina, componente del Comitato tecnico scientifico RCCF. mediatore, su «La ristrutturazione del conflitto per raggiungere l’accordo» e Francesco Schena, presidente del Comitato tecnico scientifico RCCF e revisore condominiale su «La funzione deflattiva della consulenza tecnica e la convergenza difensiva.»

La partecipazione è gratuita e per le iscrizioni è sufficiente consultare il sito www.rccf.it