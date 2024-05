Telecamere in condominio: cosa dicono la legge e la giurisprudenza

È dato acquisito, soprattutto negli ultimi tempi, che il numero di furti negli appartamenti sia in progressivo aumento; che le intrusioni di estranei all’interno dei condomini siano sempre più frequenti; che tali incursioni avvengano in determinati periodi ed in particolari ore del giorno ed, infine, che i danneggiamenti negli spazi comuni esterni non siano relegati a fatti isolati, soprattutto se interessano zone a rischio per scarsa illuminazione e frequentazione. Se mettiamo insieme tutti questi fattori ecco che i condòmini possono decidere di proteggersi attraverso l’installazione di telecamere che registrino i movimenti delle persone. Per ottenere questo occorre una delibera assembleare ed un recente provvedimento del Garante della Privacy, interpellato da un condomino, ha disegnato un quadro interessante.