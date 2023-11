Tempi brevi per impugnare il consuntivo approvato di Augusto Cirla









La domanda A quanto mi risulta, l’installazione di un’antenna parabolica individuale (da parte di un condomino che si stacca da quella condominiale) non richiede autorizzazione assembleare e, da quel momento, il soggetto che l’ha installata non partecipa alle spese del rifacimento dell’antenna condominiale. Qualora l’assemblea abbia approvato un consuntivo nel quale i costi per il rifacimento dell’antenna vengono addebitati pure a colui che ha installato la parabolica, quest’ultimo può, anche a distanza di anni, chiedere il rifacimento dell’assemblea in questione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 30 ottobre

La risposta è negativa. La delibera con cui l’assemblea, approvando il rendiconto consuntivo, addebita erroneamente una spesa al singolo condomino è colpita dal vizio di annullabilità ed è, dunque, impugnabile dal condomino dissenziente, o assente, entro gli stretti e perentori tempi previsti dall’articolo 1137 del Codice civile, cioè entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l’assemblea, per coloro che vi hanno partecipato, oppure, per gli assenti, dal momento in cui è loro pervenuto il relativo verbale.

Decorso tale termine, la delibera diventa definitivamente esecutiva per tutti i condòmini. Nel caso di specie, pare che l’approvazione del rendiconto consuntivo contenente l’errato addebito sia avvenuta ormai da anni, ragion per cui è esclusa ogni pretesa di restituzione di quanto versato. Va invece segnalato l’errato addebito all’amministratore, affinché egli non lo ripeta per future eventuali spese inerenti all’antenna centralizzata.