Terrazzo privato, chi paga per ripristinare il parapetto di Cesarina Vittoria Vegni









Sono proprietario di un piccolo appartamento sito al primo piano di un residence in una località marina. L’appartamento è dotato di una terrazza di copertura di proprietà esclusiva calpestabile, con parapetti perimetrali in muratura. Il parapetto prospiciente il viale condominiale sottostante si presenta ammalorato nella parte esterna, confinante con tale viale, e necessiterebbe quindi di opere di manutenzione straordinaria. Le relative spese di ripristino dovrebbero essere a mio carico, in quanto sono il proprietario dell’appartamento (e quindi della terrazza), oppure sarebbero da imputare al condominio, configurandosi il parapetto come prolungamento del muro perimetrale della palazzina?



L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 giugno

La giurisprudenza è da tempo prevalentemente orientata a ritenere che, in materia di lastrici solari o terrazze a livello, i parapetti siano da considerare non condominiali. Per tutte, si veda la massima secondo la quale, «in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell’appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti...