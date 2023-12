Terzo responsabile richiesto anche con il teleriscaldamento

La domanda Nel condominio dove risiedo, l’impianto di riscaldamento alimentato a gasolio è stato trasformato in teleriscaldamento. Vorrei sapere se, in base alle normative vigenti, è ancora richiesta la figura del terzo responsabile, dal momento che il teleriscaldamento è gestito direttamente dalla società fornitrice del servizio.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 dicembre

Nei condomìni l’amministratore è responsabile dell’esercizio di manutenzione dell’impianto termico, ex articolo 1130 del Codice civile, in quanto disciplina l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune. Il Dlgs 192/2005, all’articolo 7.1, stabilisce che «il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo...