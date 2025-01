Torre Milano, otto a processo per abusi edilizi

Otto persone, tra imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex diregenti dello Sportello unico dell’Edilizia e della Direzione urbanistica del Comune di Milano, sono stati mandati a processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la realizzazione della Torre Milano, un grattacielo residenziale di 24 piani in via Stresa. A deciderlo è stata la gup di Milano Teresa De Pascale accogliendo la richiesta della Procura. È il primo caso finito a processo dei molti trattati...

