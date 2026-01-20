Tram rumoroso e vibrazioni oltre la normale tollerabilità: l’amministratore può agire in via d’urgenza
Spetta solo ai singoli, però, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali
I singoli condòmini hanno diritto di essere risarciti perché il tram che passa lungo la strada prospiciente il fabbricato fa troppo rumore e disturba le quiete dei residenti all’interno delle abitazioni dello stabile: per le immissioni intollerabili rispondono in solido la pubblica amministrazione e l’azienda dei trasporti pubblici locale e il danno da afflizione è liquidato in via equitativa.
Le richieste di condominio e proprietari
E se non v’è dubbio che il condominio, per il tramite dell’amministratore, sia legittimato ad agire in via...