I temi di NT+Le ultime sentenze

Tram rumoroso e vibrazioni oltre la normale tollerabilità: l’amministratore può agire in via d’urgenza

Spetta solo ai singoli, però, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

I singoli condòmini hanno diritto di essere risarciti perché il tram che passa lungo la strada prospiciente il fabbricato fa troppo rumore e disturba le quiete dei residenti all’interno delle abitazioni dello stabile: per le immissioni intollerabili rispondono in solido la pubblica amministrazione e l’azienda dei trasporti pubblici locale e il danno da afflizione è liquidato in via equitativa.

Le richieste di condominio e proprietari

E se non v’è dubbio che il condominio, per il tramite dell’amministratore, sia legittimato ad agire in via...

Correlati

La gestione di un pub non è attività rientrante tra quelle rumorose

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+