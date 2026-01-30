Trattamento dei dati personali in condominio e revisione tabelle tra i temi approfonditi in settimana
Focus anche sulla transazione col moroso e sull’omesso aggiornamento dell’anagrafe condominiale
In Condominio e immobili 26 gennaio 2026, si segnala l’importante contributo di A. Mascia, «Linee guida del Garante privacy sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale». Lo scritto esamina il recente documento di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali relativo al trattamento dei dati nell’ambito del condominio. Il documento tiene conto delle modifiche normative introdotte con il Rgpd e con la riforma del condominio del 2012 e detta un quadro di riferimento ...