Travi in facciata riverniciate con il 50% solo in condominio

La domanda In un edificio residenziale, il trattamento conservativo con riverniciatura delle travi esterne prevede il bonus ristrutturazione edilizia o il bonus facciate?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 31 marzo 2025

Nel caso descritto, per gli interventi sulle travi esterne si applica la detrazione del 50 per cento (in caso di abitazione principale del proprietario) o del 36 per cento, negli altri casi, ma solo se i lavori sono eseguiti in un condominio, e non anche su un’abitazione unifamiliare. Si tratta, infatti, di un intervento di manutenzione ordinaria, che viene agevolato...