Tre tipologie di contributi economici per l’autoconsumo collettivo in condominio

Il 23 febbraio il Mase ha approvato con decreto direttoriale, le «Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo Pnrr», un documento, redatto dal Gse, che in 160 pagine disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal Pnrr e che comprende anche i modelli per l’accesso ai contributi, nonché lo schema di contratto per l’autoconsumo collettivo.

Il Gse già a partire dall’8 aprile renderà operative le piattaforme...